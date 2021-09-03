Москва, 3 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Для возвращения к доковидной жизни в России необходимо привить более 90 млн человек. Об этом в ходе марафона «Новое знание» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«Чтобы не болеть или чтобы спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% — это большая цифра, это чуть более 90 миллионов человек», — сказала Голикова.

По её словам, на сегодняшний день 45,4 млн человек уже привились одной дозой вакцины от COVID-19, а 38,5 млн прошли полную стадию вакцинации.