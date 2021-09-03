Москва, 3 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Иммунитет, полученный после прививок в детстве, спустя годы становится слабее. Поэтому обязательно надо делать прививки не только детям, но и взрослым, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

NIAID Вакцинация

Так, каждому взрослому раз в 10 лет необходима ревакцинация против столбняка и дифтерии. Если человек не знаете, когда прививался от ветрянки, кори, краснухи, паротита, гепатита В, обязательно нужно вакцинироваться.

Прививка против пневмококковой инфекции необходима людям, которые часто болеют. Прививка от гепатита А показана людям, которые часто путешествуют и употребляют уличный фастфуд.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (45%) уверены, что прививки следует делать всем детям в обязательном порядке.

Читайте подробнее: Стоит ли делать прививки взрослым и детям — опрос