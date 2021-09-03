Напавшего на посетителей супермаркета в Окленде застрелили полицейские
Окленд, Новая Зеландия, 3 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Новой Зеландии застрелили напавшего с ножом на посетителей супермаркета в Окленде, который ранил не менее шести человек. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба новозеландской национальной полиции.
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Стрельба из пистолета
Уточняется, что вооруженный ножом мужчина совершил нападение на посетителей супермаркета и ранил нескольких из них.
«Полиция установила местонахождение мужчины, и он был застрелен <…> скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что нападение на посетителей супермаркета в Окленде является террористическим актом.