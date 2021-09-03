Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В январе-июне 2021 года в Санкт-Петербурге, по сравнению с тем же периодом 2020 года, заметно увеличилось количество зарегистрированных случаев венерических заболеваний, а также установленных фактов заражения ВИЧ-инфекцией. Выросло и число случаев кишечной инфекции. Об этом в своем отчете за первое полугодие сообщает Петростат.

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Так, за первое полугодие зарегистрировано 448 случаев заболевания сифилисом, это на 26,9% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Число случаев гонококковой инфекции составило 403, это в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2020 года. За январь-июнь 2021 года выявлено 1285 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, рост к тому же периоду прошлого года составил 14,9%.

Острые кишечные инфекции в первом полугодии 2021 года дали рост в 15,7% (20 292 случая), в том числе фактов сальмонеллеза стало больше в полтора раза.

Однако по целому ряду опасных инфекционных заболеваний в Петербурге отмечается улучшение ситуации. Так, например, зафиксировано 364 новых случая туберкулеза, это на 23% меньше, чем в январе-июне 2020 года. Число случаев дизентерии и гепатита сократилось почти на 40%, паротита — почти на 15%, педикулёза — на 33%.

За первое полугодие 2021 года в Петербурге было выявлено всего 17 случаев гриппа, что составляет 0,6% от уровня того же периода 2020 года.

Напомним, смертность в Петербурге в первом полугодии 2021 года выросла почти на 19%. По данным органов здравоохранения, основной причиной роста смертности стала коронавирусная инфекция.

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