Благовещенск, 3 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Арбитражный суд Приамурья признал обоснованным иск о несостоятельности к компании «Амуруголь». В отношении предприятия, занимающегося добычей и обогащением бурого угля, введен первый этап в процедуре банкротства — наблюдение сроком до 14 февраля 2022 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Временным управляющим для компании назначили Ирину Сурину из Самары — участника ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия». В третью очередь кредиторов были включены претензии фирмы «Ева», в которых 300 тыс. рублей — это неосновательное обогащение.

Напомним, дело рассматривается с июня 2021 года, а ему предшествовал финансовый спор, в основе которого лежал контракт на поставку угля.