Киев, 3 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею введения двойного гражданства, но считает, что прямо сейчас его вводить нельзя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гражданство

Об этом он заявил на встрече со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета 3 сентября.

«Очень важно понять — действительно ли это актуально именно сегодня. Потому что есть сложности», — сказал Зеленский.

По его словам, ключевая проблема в том, что около 600 тысяч российских паспортов уже «розданы на украинских территориях, которые сейчас оккупированы».

«Паспортизация была долгой… более 20 лет проводилась паспортизация российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированной части Донбасса», — отметил президент.

Зеленский заявил, что в «мирное время» вопрос двойного гражданства был был решён очень быстро.

ИА REGNUM напоминает, что в марте этого года глава МИД УкраиныДмитрий Кулебазаявил о подготовке законопроекта, регулирующего вопросы, связанные с двойным гражданством. До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым обязал органы власти и спецслужбы разработать законопроекты, регулирующие вопросы двойного гражданства. Однако после ряда этих действий и заявлений Киев внезапно полностью свернул деятельность в этом направлении.