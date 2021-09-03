Пенза, 3 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. С 1 сентября в школах Пензенской области в рамках нацпроекта начала работу 21 «Точка роста» — центры естественно-научного образования. По информации регионального министерства образования, до конца 2024 года планируется открыть еще 154 «Точки роста».

Adm-nao.ru Кабинет «Точка роста»

Современные предметные лаборатории и комплекты робототехники стали доступны школьникам Башмаковского, Бековского, Белинского, Бессоновского, Городищенского, Земетчинского, Каменского, Колышлейского, Кузнецкого, Лопатинского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Нижнеломовского, Никольского, Пачелмского, Пензенского, Сердобского, Сосновоборского, Тамалинского и Шемышейского районов. Первые уроки на новом оборудовании провели 2 сентября. Обучение здесь могут пройти не только ученики школы, но и дети из других школ региона, а также педагоги.

В прошлом году в Пензенской области открыли 35 «Точек роста».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Приморье более 40 центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» получили новое оборудование.

Читайте также: Пензенские учащиеся получили специальные «Дневники школьника»

Читайте также: В Пензенской области появится первый школьный кванториум