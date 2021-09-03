Грозный, 3 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Чечне привиты от коронавируса уже более 113% контингента, запланированного к вакцинации. Среди старшего поколения охват вакцинацией составил 60%. Такие данные привел 2 сентября региональный минздрав.

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«На сегодняшний день в республике первым компонентом вакцины привито 632 068 человек (113,2% от запланированных 60%), оба этапа вакцинации завершили 502 327 человек (90% от плана). Кроме того, Чеченская Республика остается первым и единственным регионом России, сумевшим достичь более 60% охвата вакцинацией старшего поколения»,— говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Instagram.

Напомним, население Чечни на 1 января 2021 года составляло 1 492 992 человека. С учетом того, что для создания коллективного иммунитета требуется привить не менее 60% населения, план по вакцинации должен был составлять 895 795,2 человека. Из этого количества необходимо вычесть детей, прививки которым не положены.

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