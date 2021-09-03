Тюмень, 3 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. На автодороге Тюмень-Омск в Ишимском районе погиб житель Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба тюменской Госавтоинспекции.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области На месте происшествия

Трагедия произошла вечером 2 августа на 257-м километре трассы Тюмень-Омск. По предварительным данным, автомобиль «Тойота Хайлендер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота Калдина».

Водитель «Тойоты Калдина», 47-летний житель посёлка Чаны Новосибирской области, скончался в больнице от полученных ранений. Водитель второй иномарки, 37-летний тюменец, травмирован.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.