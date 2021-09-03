Баку, , 11:07 — REGNUM Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских вооруженных сил. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным азербайджанского военного ведомства, армянская сторона якобы вела огонь из стрелкового оружия по позициям ВС Азербайджана возле Шуши с 01:00 до 02:15 по местному времени (с 00:00 до 01:15 мск).

«Благодаря бдительности и незамедлительным действиям военнослужащих Азербайджанской Армии противник, понеся потери, был подавлен», — говорится в заявлении.

О потерях с азербайджанской стороны не говорится. В пресс-службе отметили, что Баку сообщил об инциденте командованию российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также в российско-турецкий мониторинговый центр.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». После этого ситуация на границе обострилась. С обеих сторон ранее сообщали о погибших.

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