Баку, 3 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских вооруженных сил. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным азербайджанского военного ведомства, армянская сторона якобы вела огонь из стрелкового оружия по позициям ВС Азербайджана возле Шуши с 01:00 до 02:15 по местному времени (с 00:00 до 01:15 мск).

«Благодаря бдительности и незамедлительным действиям военнослужащих Азербайджанской Армии противник, понеся потери, был подавлен», — говорится в заявлении.

О потерях с азербайджанской стороны не говорится. В пресс-службе отметили, что Баку сообщил об инциденте командованию российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также в российско-турецкий мониторинговый центр.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». После этого ситуация на границе обострилась. С обеих сторон ранее сообщали о погибших.