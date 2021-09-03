Рига, 3 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Годовщина завершения Второй мировой войны 2 сентября позволяет оценить, сумело ли человечество сделать правильные выводы из произошедшей трагедии. Об этом сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов заявил на странице партии в социальной сети Facebook.

Tomsk.gov.ru Томичи почтили память павших во Второй мировой войне

«Самый главный, на мой взгляд, результат Второй мировой войны заключается в том, что был обеспечен баланс интересов на планете на протяжении последующих 50 лет. Сама война была столь огромной трагедией, стоила человечеству многих миллионов жизней, что психологическая травма этой войны не преодолена до сих пор», — cчитает он.

Митрофанов добавил, что поколение, которое воевало или каким-то близким образом было связано с войной (воспоминаниядедушек-бабушек), было склонно договариваться при любых конфликтах, грозящих войной.

Но ситуация за полвека кардинально изменилась, добавил он: «А потом поколение сменилось. И сегодня на Западе и наВостоке очень много людей, которые вновь готовы проливать кровь и которые находятся в идиотской уверенности, чтострадания войны, ее жертвы никак не коснуться ни их самих, ни их народа».

«Такие мысли присутствуют у многих политиков. И это очень опасная тенденция», — считает известный латвийский политик.