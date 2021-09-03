Стокгольм, , 11:27 — REGNUM «Шведским демократам» не будет позволено иметь своих назначенцев в правительственных учреждениях Швеции, если в стране после следующих парламентских выборов будет сформировано правое правительство. Такого мнения придерживаются многие члены партии, которые не довольны официальным курсом «Либералов». Об этом 3 сентября сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Шведский риксдаг Self-taken

«Я хочу видеть, чтобы они как можно дальше были отстранены от власти», — заявила в интервью Сесилия Эльвинг, председатель женского объединения «Либералов».

Напомним, что для формирования правого правительства «Умеренным» нужны голоса, как «Либералов», так и «Шведских демократов». Ранее партийное руководство «Либералов» приняло решение пойти на сближение со «Шведскими демократами».

Лидер фракции «Шведских демократов» в риксдаге Хенрик Винге заявил в интервью радиостанции, что требования «Либералов» о недопущении его партии в правительственные кабинеты или в канцелярию правительства затруднит межпартийное сотрудничество.