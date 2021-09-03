Стокгольм, 3 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. По словам министра социального страхования Швеции Ардалана Шекараби, занятие руководящей позиции в партии шведских «Социал-демократов» для него в настоящее время «не актуально». Об этом он 3 сентября заявил в интервью телеканалу SVT.

Publicdomainpictures.net Флаг Швеции

«Нет, я и так очень счастлив и горжусь своим назначением. Я не вижу более увлекательного для себя занятия, чем борьба за более высокие пенсии и лучшее медицинское страхование», — заявил Шекараби.

По словам министра, роль партийного секретаря «Социал-демократов», которого назначат после ухода Лены Радстрём Баастад, тоже для него не актуальна.

На сегодняшний день уже три партийных дистрикта выдвинули кандидатуру министра финансов Магдалены Андерссон на пост лидера «Социал-демократов» после того, как действующий премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил о своей скорой отставке.