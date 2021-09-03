Москва, 3 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. За последние семь лет ущерб от западных санкций, введенных против РФ, составил около 950 млрд долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что вероятность продолжения Вашингтоном санкционной политики есть всегда.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Из-за санкций страдает энергетический сектор, финансовый, оборонный, продовольственный и другие, — сказала Кошелева. — Серьезным последствием является то, что России отказано в иностранных кредитах, поэтому их на 30% меньше, чем у других крупных стран. Показательным стало то, что в 2015 году на рынке еврооблигаций было привлечено на 41,4 млрд долларов меньше, чем в 2013. В целом из-за санкций экономика России теряет ежегодно примерно 3% — за семь лет ущерб составил около 950 млрд долларов».

В то же время, как отметила Кошелева, с 2014 года действует программа импортозамещения.

«Также развивается промышленность, а из-за отсутствия возможности брать деньги в западных банках были найдены альтернативные варианты — бизнес начал выходить на азиатские рынки. На программу импортозамещения за семь лет из бюджета страны было потрачено 2 млрд рублей. Как следствие, существенно сократился импорт мяса, а также молока, овощей и фруктов. В итоге в 2020 году поставки сельхозсырья и продуктов питания превысили импорт: показатели экспорта составили более 79 млн тонн при общей прибыли в 30,6 млрд долларов», — сказала Кошелева.

По ее словам, риски введения новых санкций по-прежнему велики, однако есть и сдерживающий фактор.

«Санкции против России наносят ущерб не только нашей стране, но и вредят всей мировой экономике», — пояснила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что санкционная риторика уже не сильно влияет на экономику России.