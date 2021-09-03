Козельск, Калужская область, 3 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы ищут гражданку и помогают отцу, с которым остались дети, получить алиментные платежи. С банковского счета матери сотрудники ведомства уже списали почти 200 тысяч рублей. Об этом 3 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении ФССП России по Калужской области.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

Эта история началась ещё в начале 2019 года, во время новогодних праздников. Тогда женщина по неизвестным причинам ушла из дома, оставив мужа и двоих детей — девочку и мальчика 2013 и 2016 года рождения. Мужчина два раза объявлял жену в розыск через полицию, но вернуть её в семью не удалось. Ранее гражданка была предпринимателем, а сейчас предположительно проживает в Москве. Отец же, с тех пор как женщина ушла из семьи, воспитывает детей один. Мать по решению суда лишена родительских прав, но обязана выплачивать алименты на содержание родных детей.

С осени 2020 года исполнительное производство о взыскании алиментов находится в Козельском районном отделении судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области. В рамках принудительного исполнения судебные приставы ограничили должницу в праве выезда за пределы страны, арестовали её расчетные счета в банках, а также вынесли запрет на регистрационные действия с принадлежащим ей земельным участком в Малоярославецком районе. Так как установить местонахождение гражданки не представилось возможным, она была объявлена в исполнительный розыск. В ходе очередной проверки имущественного положения приставы обнаружили новый расчетный счет должницы в одном из столичных кредитных учреждений. На данный счёт незамедлительно был наложен арест, и с него в счёт долга удалось взыскать более 195 тысяч рублей. Денежные средства были перечислены взыскателю. Розыск женщины продолжается.