Стокгольм, , 11:06 — REGNUM Отделение «Социал-демократов» в Сконе (самый южный лен Швеции) 3 сентября о номинировало кандидатуру министра финансов Магдалены Андерссон на пост следующего лидера партии. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Она является объединяющей сила как для «Социал-демократов», так и для страны», — заявил в интервью SVT председатель «Социал-демократов» в Сконе Никлас Карлссон.

Первыми свое желание выдвинуть Андерссон на пост лидера партии изъявили партийный дистрикты «Социал-демократов» в Скараборге и Халланде.

«Она обладает широкими компетенциями. Надо уметь решать все: от финансовых вопросов до внешней и социальной политики», — объяснил Карлссон.

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