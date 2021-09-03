Стокгольм, 3 сентября 2021, 11:06 — REGNUM Отделение «Социал-демократов» в Сконе (самый южный лен Швеции) 3 сентября о номинировало кандидатуру министра финансов Магдалены Андерссон на пост следующего лидера партии. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Флаг Швеции
Флаг Швеции
Anders Sikvall

«Она является объединяющей сила как для «Социал-демократов», так и для страны», — заявил в интервью SVT председатель «Социал-демократов» в Сконе Никлас Карлссон.

Первыми свое желание выдвинуть Андерссон на пост лидера партии изъявили партийный дистрикты «Социал-демократов» в Скараборге и Халланде.

«Она обладает широкими компетенциями. Надо уметь решать все: от финансовых вопросов до внешней и социальной политики», — объяснил Карлссон.

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