В шведском Сконе выдвинули Андерссон на пост лидера «Социал-демократов»
Стокгольм, 3 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Отделение «Социал-демократов» в Сконе (самый южный лен Швеции) 3 сентября о номинировало кандидатуру министра финансов Магдалены Андерссон на пост следующего лидера партии. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Anders Sikvall
Флаг Швеции
«Она является объединяющей сила как для «Социал-демократов», так и для страны», — заявил в интервью SVT председатель «Социал-демократов» в Сконе Никлас Карлссон.
Первыми свое желание выдвинуть Андерссон на пост лидера партии изъявили партийный дистрикты «Социал-демократов» в Скараборге и Халланде.
«Она обладает широкими компетенциями. Надо уметь решать все: от финансовых вопросов до внешней и социальной политики», — объяснил Карлссон.