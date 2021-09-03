Барнаул, 3 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 3 сентября 2021 года от коронавируса привились 635 831 человек (+2750 за сутки). Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 118 287 жителей региона первую прививку получили (на 1504 человек меньше, чем по состоянию на 2 сентября и 515 733 человека (+4215 за сутки) полностью привиты.

PATH global health Вакцинация

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Также известно о 1811 ревакцинированных (+39 за сутки).

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 884 793 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции (+18 000 за сутки).

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