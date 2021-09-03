Москва, 3 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В России сумма просроченной задолженности по потребительскому кредитованию будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Кредит

«Можно не сомневаться, что сумма просроченной задолженности по потребительскому кредитованию будет расти, — сказал экономист. — Особенно вслед за ростом ставки и ужесточением требований к получателям кредитов. А вот доля просрочки вполне может продолжить падать. Уже до рекордно низких уровней за последние 10 лет. Естественно, статистика семейных бюджетов не так радужна и свидетельствует о росте закредитованности населения. Где-то эти тренды должны пересечься, и тогда это станет проблемой для финансовых властей. Ожидаемое снижение роста ВВП в 2022 году и ужесточение денежно-кредитной политики приведут к охлаждению рынка кредитования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, угрожает ли финансовой стабильности РФ рост задолженности населения по кредитам.