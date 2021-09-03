Рига, 3 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Предприятие, занимавшееся укреплением восточной границы Латвии, присвоило спиленный там государственный лес, ущерб оценивается в 180 000 евро. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Латвии.

Konrad Kurzacz В лесу

Уголовное расследование начато после обращения Бюро внутренней безопасности Латвии. Сообщается, что подрядчик, который заключил договор о лесоразработке с предприятием, которое занималось строительством инфраструктуры на границы Латвии и России, незаконно присвоил спиленные 3 656 кубометров леса. Эту древесину подрядчик продал различным предприятиям.

Глава Бюро внутренней безопасности Валтер Мурниекс признал, что строительство укрепление восточной границы Латвии связно с бесконечными коррупционными скандалами: «Вопросы и даже скандалы, связанные со строительством восточной границы, уже более двух лет в зоне общественного внимания. И это очередной уголовный процесс, связанный с нарушениями закона».

Он информировал, что его бюро завершило досудебное расследование и передало прокуратуре три уголовных процесса, связанных со строительством и техническим оснащением латвийской-российской границы. Еще по одному уголовному процессу, который Мурниекс охарактеризовал как «огромный», продолжается интенсивная работа по сбору доказательной базы.