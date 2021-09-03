Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Власти России намерены развивать транспортный потенциал Дальнего Востока, как одного из самых важных глобальных транспортных коридоров, и в то числе нарастят возможности Северного морского пути. Об этом 3 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного эконмического форума (ВЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Мы будем развивать потенциал Дальнего Востока как важнейшего участка глобальных транспортных коридоров, в том числе нарастим и возможности Северного морского пути», — сказал российский лидер.

Также Путин добавил, что на протяжении последних десяти лет объем грузоперевозок по этому маршруту вырос на порядок и в 2020 году составил 33 млн тонн, а к 2024 он должен вырасти до 80 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что исследование происхождения коронавируса нового типа не должно приобретать политизированный характер.