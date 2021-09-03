Москва, 3 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. К концу года в РФ будут достигнуты очередные рекорды выданных населению кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ растет просроченная задолженность населения перед банками.

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«По данным ЦБ РФ просроченная задолженность жителей РФ по ссудам уже превысила 1 трлн рублей и продолжает расти, — сказал Ордов. — С начала года прирост просроченной задолженности граждан составил порядка 4%, в то время как кредитный портфель банков вырос на 12%. К концу года мы увидим очередные рекорды роста выданных населению кредитов, несмотря на увеличение процентной ставки. Однако ничего страшного и угрожающего финансовой стабильности в этом пока нет, так как доля просроченных более чем на 90 дней кредитов продолжает снижаться и достигла рекордных 4,6%. Меньше эта доля была лишь один раз и то продержалась лишь месяц в январе 2020 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что просроченная задолженность жителей России перед банками в начале сентября вырастет до рекордной отметки.