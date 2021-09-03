Рига, 3 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Переход системы государственного учета документов в цифровой формат привел к тому, что теперь жителям Латвии не надо лично оформлять получение той или иной льготы, это делается автоматически. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv.

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Так, с сентября льготы на электричество в большинстве случаев будут предоставляться автоматически, безо всяких заявлений со стороны пользователей электроэнергии.

«Больше не надо ходить и просить, писать заявление о том, что вам полагается льгота. Система работает по-другому. У нас есть информация о вас, и мы информируем предприятие, которое предоставляет услугу, о том, что вам положено. Это совершенно новый подход к предоставлению услуг», — сообщила глава Государственного бюро по контролю за строительством Латвии Светлана Мякушкина.

Она пояснила, что у государства есть достаточно много данных, которые собираются в разных информационных системах, и оно способно само выявить, кому полагаются льготы. Льготы при этом будут предоставляться не в виде киловатт-часов, а в виде денег: многодетным семьям — по 10 евро в месяц, остальным категориям (малоимущим и нуждающимся, семьям с детьми-инвалидами и инвалидам первой группы) — по 5 евро.

Льготы будут суммироваться и накапливаться, так что если домохозяйство за месяц потратило не всю положенную ему сумму, остаток добавится к сумме, положенной в следующий месяц.

Мякушкина отметила, что благодаря переходу на электронный документооборот число получателей таких «электрольгот» может вырасти — причем, значительно: «Лишь определенная часть людей приходит с заявлениями и вообще в курсе, что льготы полагаются. У нас же не действует такая система, когда вас информируют, что, «знаете, вам полагаются льготы, не хотите ли вы получить?» Предварительные данные показывают, что число льготников вырастет с нынешних 75 000 до 150 000».