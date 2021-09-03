Барнаул, 3 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 3 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4 774 человека, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 536 (за последние двое суток данные не изменились), из них 212 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 422 человека, +34 за сутки) и ОРВИ (46 211 человек, +210 за сутки). Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 46 детей (+28).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (71 167 человек, +245 за сутки) новый вирус победили 54 142 человека (+335 за сутки).

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