Москва, 3 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. У дилеров АвтоВАЗа в России появился модернизированный внедорожник Lada Niva Bronto. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Lada.ru Lada Niva Bronto

Автомобиль создан на основе топовой комплектации трехдверной модели Niva Legend. Покупателям доступны два уровня оснащения модели: Luxe и Prestige.

Новинка укомплектована кондиционером, электроподогревом кресел и зеркал, металлическим бампером, рейлингами, а также расширителями арок колёс и 15-дюймовыми колесными дисками, на которые «обуты» покрышки MT.

Также обновлённый автомобиль может похвастаться оригинальной радиаторной решёткой, защитой порогов и противотуманками.

Niva Bronto оснащена системой полного привода. Преодолевать препятствия машине помогают улучшенная геометрия кузова с большим дорожным просветом (240 мм) и доработанные амортизаторы.

Стоимость бюджетной комплектации модели составляет 917 900 рублей.

Ранее российские блогеры из YouTube-канала «Гараж 54» представили Lada (ВАЗ) 2109 с «режимом краба». У автомобиля могут поворачиваться как передние, так и задние колёса, что весьма полезно при парковке.

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