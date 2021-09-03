Киев, 3 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. «Прорывное» достижение визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон заключается в том, что в результате переговоров Украина «снялась с крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Об этом в эфире украинского телевидения заявил 3 сентября советник главы офиса президента, спикер украинской делегации на переговорах по урегулированию Алексей Арестович.

Арестович заявил, что эту победу Киеву должен сознать «господин Лавров».

«На встрече Путина и Байдена Байден вышел и сказал: «Минские соглашения». Сейчас в совместной декларации ни разу не упоминаются эти Минские соглашения… Этого крючка больше не существует… стороны говорят фактически о модернизации или изменениях, добавлении стратегических вопросов к повестке, которая полностью ее меняет», — пояснил представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что накануне вице-премьер и министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что Минские договоренности — это «мёртвая история», которая не сыграет значительной роли в урегулировании конфликта в Донбассе. Вместе с тем, по его словам, Киеву не стоит окончательно отказываться от этого канала коммуникации.

1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины вместо выполнения Минских соглашений занимаются «словесной эквилибристикой».