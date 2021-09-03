Кемерово, 3 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в одной из квартир пгт. Яшкино тел женщины и её детей с признаками насильственной смерти. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

Wallspaper.ru Убийство

Установлено, что в августе 2021 года 27-летний мужчина, находясь в квартире в пгт. Яшкино, в ходе конфликта с потерпевшей, возникшего на почве ревности, убил кухонным ножом 28-летнюю сожительницу, её девятилетнего сына и семилетнюю дочь. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.