Токио, 3 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Леонид Крылов завоевал серебряную медаль Параолимпийских игр в Токио в гребле на байдарке. Об этом 3 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

На дистанции 200 метров Крылов показал время 40,464 секунды. Победителем стал представитель Украины Сергей Емельянов. Бронзовую награду выиграл британец Роберт Оливер.

Крылов является чемпионом Европы и трёхкратным серебряным призером европейских первенств. Также в его активе серебро и бронза чемпионатов мира.

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