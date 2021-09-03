Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Против увеличения в десять раз туристического потока в Долину гейзеров на Камчатке высказался директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок. Он заявил об этом 3 сентября на Восточном экономическом форуме.

(сс) Денис Анисимов Туристы в Долине гейзеров. Камчатка

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«Уже сейчас Долину гейзеров посещают порядка шести-семи тысяч туристов, а речь идет о повышении в десять раз, и с этим я категорически не согласен», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также директор заповедника указал, что такой рост турпотока будет помешать «погружению» туристов в местную природу.

«Когда мы развиваем туризм, мы делаем так, чтобы люди полюбили это место. Когда мы будем увеличивать поток, это значит, что надо уменьшать время экскурсий», — отметил Шпиленок.

При этом он добавил, что шесть-семь тысяч посетителей не являются пределом туристической нагрузки, однако, как считает директор заповедника, необходимо вести ее мониторинг на местах.

«Нужно пускать как можно больше желающих, но мы не можем сказать, какое количество. Как только мы за счет анкетирования понимаем, что падает качество туристической услуги, пропадает погружение. Они могут потерять это ощущение первозданной природы», — уточнил Шпиленок.

Как сообщало ИА REGNUM, весной зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил на совещании с участием президента России Владимира Путина, что в Долину гейзеров «нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все», на что российский лидер привел в пример другие страны, в которых «все организовано должным образом».