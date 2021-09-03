Тутаев, Ярославская область, 3 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В результате взрыва и пожара в поселке Константиновский Ярославской области пострадали две женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

«Одна пострадавшая продолжает находиться в реанимации, её состояние оценивается как тяжелое. Вторая — в состоянии средней степени тяжести — в отделении, с ожогами 1−2 степени», — сообщили в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 2 сентября в квартире на первом этаже, где проживала неблагополучная семья, произошёл взрыв, а затем пожар. Версию взрыва бытового газа специалисты исключили. Расследованием причин происшествия занимаются правоохранительные органы.