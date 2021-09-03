Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Компания «DP World» из Объединенных Арабских Эмират создаст перегрузочные морские хабы в Мурманске и Владивостоке. Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщил директор компании Ахмед Бин Сулайем.

Nikolay Belyaev Мурманск

«Будем стремиться создать транзитные хабы для перевалки. Хаб во Владивостоке будет соединен с Китаем, Японией, Южной Кореей и с железной дорогой. Хаб на западе — с портами Роттердам, Лондон, Антверпен и другими… Все это позволит организовать более эффективный маршрут, чем Суэцкий канал», — цитирует главу компани PortNews.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2023 году под Мурманском также должен появиться хаб СПГ. Проект реализует компания «Новатэк».