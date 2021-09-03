Джакарта, 3 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что государство призывает военную хунту в Мьянме предоставить доступ специальным посланникам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для встреч со всеми сторонами в Мьянме, сообщает Antara.

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«Этот шаг необходим для того, чтобы специальный посланник АСЕАН мог способствовать инклюзивному диалогу в соответствии с мандатом встречи лидеров АСЕАН в апреле 2021 года», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди затронула еще одну проблему Мьянмы, связанную с гуманитарной помощью народу этой страны. По словам министра, помощь должна быть усилена, поскольку она касается безопасности и благополучия народа Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипринял с почетным визитом государственного министра внешней торговли ОАЭ.