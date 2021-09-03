Ставрополь, 3 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Ставропольских ковид-госпиталях находятся на лечении всего 0,7% пациентов, которые ранее были привиты от коронавируса. При этом они переносят заболевание гораздо легче, чем непривитые больные. Об этом сообщил 2 сентября в ходе встречи с губернатором края Владимиром Владимировым министр здравоохранения Владимир Колесников.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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«Привитых в наших больницах — лишь 0,7% от общего количества госпитализированных. При этом, заболевание у них протекает значительно легче, никому не понадобилась реанимация и кислородная поддержка», — написал Владимиров в своем Instagram по итогам встречи.⠀При этом, по данным минздрава, обстановка с заболеваемостью COVID-19 на Ставрополье остается сложной. В ковидных госпиталях стало больше пациентов, нуждающихся в поддержке кислородом.

«Обстановка сложная, новый штамм — более агрессивный и опасный. В наших больницах стало больше кислородозависимых пациентов. Поэтому свыше 71% «ковидных» коек сегодня обеспечены кислородом. Поручил держать этот вопрос на особом контроле», — написал губернатор.

Напомним, по данным губернатора на 3 сентября, в крае стали носителями коронавируса 76 298 жителя края, из них выздоровели 62 707 человек, скончались — 2394 пациента.