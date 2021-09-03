Нижний Тагил, Свердловская область, 3 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Уралвагонзавод выставил на торги долю кинотеатра «Современник» в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сообщают местные журналисты.

Уралвагонзавод

Как передаёт интернет-газета «В Тагиле», начальная цена лота составляет 19,6 млн рублей. Кинотеатр является убыточным (в 2020 году зафиксированы убытки в 1 млн рублей).

Предприятие владеет 51,5% уставного капитала организации. Второй владелец — мэрия Нижнего Тагила. Торги проводит дочернее предприятие «Ростеха» — «РТ-Капитал».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Ростехе» подтвердили, что у Уралвагонзавода возникли сложности с поиском заказов на новые вагоны.