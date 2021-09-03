Москва, 3 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Футболисты сборной России Алексей Ионов и Марио Фернандес пропустят матч с командой Кипра. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России по футболу

Отмечается, что Ионов и Фернандес испытывают дискомфорт после матча с Хорватией, поэтому тренерский и медицинский штабы команды решили дать им возможность для восстановления.

Оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и готовятся к матчу с Мальтой, которая пройдёт 7 сентября. Встреча с Кипром состоится 4 сентября.