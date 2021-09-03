Таллин, 3 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Три новых автобуса, обслуживающие поездки школьников Таллина, будут украшены новым необычным дизайном. Об этом сообщила столичная мэрия.

Школьный автобус

Дизайн был выбран в рамках творческого конкурса, на который поступило 24 работы. Председатель Союза ученических самоуправлений Анетте Вийн объяснила, что автобусы с веселыми и забавными иллюстрациями позволят большим и маленьким школьникам легко распознать свой транспорт и сделает поездку на нем интереснее.

Школьные автобусы развозят детей в столичные школы по трем маршрутам: Viimsi Keskus — Балтийский вокзал, Таммнеэме — Балтийский вокзал и Тискре — Балтийский вокзал. Автобусы Scania Irizar i4 на 55 и 63 места оборудованы всеми удобствами, они отвечают всем требованиям безопасности, а также позволяют перевозить пассажиров на инвалидных колясках.

Использование школьного автобуса является бесплатным для учащихся Таллина. При посадке в школьный автобус ученик должен показать водителю свой ученический билет. В школьный автобус не допускаются другие пассажиры, кроме школьников.