Воронеж, 3 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Все уличные тренажёры демонтированы на территории Центрального парка Воронежа. Об этом стало известно 3 сентября.

ИА REGNUM Воронеж

По информации «Вести-Воронеж», всё оборудование планируется заменить на новое. Всего в парке будет установлено 15 тренажёров.

Ранее был определен подрядчик на проведение этих работ — по итогам аукциона им стало ООО «Чемпион Центр», стоимость работ составит 1 411 553 рублей.