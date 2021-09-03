Минск, , 10:41 — REGNUM Власти Белоруссии привлекли к охране границы с Евросоюзом вооруженные силы и внутренние войска, заявил 3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета республики Роман Подлинев.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«В настоящее время к охране границы привлечены дополнительные силы взаимодействующих органов, в том числе вооруженных сил и внутренних войск», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что сейчас они находятся на государственной границе Белоруссии со странами Евросоюза «с целью усиления ее охраны и оказания помощи пограничникам в решении задач по пресечению внешних угроз».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД Польши заявило об острой необходимости ввести режим ЧП на востоке страны из-за проблемы с мигрантами.

Режим ЧП распространяется на территорию в три километра вглубь Польши от границы с Белоруссией. Он охватывает 68 населённых пунктов в Люблинском воеводстве и 115 — в Подляском воеводстве Польши.

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