Новосибирск, 3 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Новосибирской области выделят почти 351 млн рублей в 2022 году и 1,2 млрд рублей в 2023 года на софинансирование строительства школ. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

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Он уточнил, что решение принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

«Указанные средства предусмотрены на строительство двух школ в Новосибирске, одна из которых с бассейном, а также по одной школе в с. Толмачево и с. Марусино», — отметил Жуков.

Финансирование строительства объектов из федерального бюджета составит: 2022 год — 350 813,1 тыс. рублей; 2023 год — 1 218 293,6 тыс. рублей. Начало строительства объектов — 2022 год. Ввод объектов в эксплуатацию — декабрь 2023 год.