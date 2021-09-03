Таллин, 3 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В период с 3 сентября по 1 октября нынешнего года Таллин ждет предложения горожан относительно того, какие проекты могли бы финансироваться из средств столичного бюджета в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Таллин

Планируемый объем так называемого «народного бюджета» в 2022 году составит 1 млн евро. После получения предложений и их рассмотрения в ноябре начнется публичное голосование за проекты, которые пришлись горожанам по душе.

«В рамках проекта народного бюджета все жители Таллина смогут предложить в своем районе идеи, которые, по их мнению, следовало бы реализовать за счет городских средств», — пояснил смысл инициативы вице-мэр Айвар Рийсалу.

Возможность реализации поступивших идей оценит экспертная комиссия. Следует учитывать, что средства народного бюджета предназначаются исключительно для объектов общественного пользования, которые будут находиться в открытом доступе.

Впервые «народный бюджет» Таллина был опробован в 2020 году и показал высокий интерес горожан. По словам заместителя старейшины района Пыхья-Таллин Мануэлы Пихлап, в ходе сбора идей для народного бюджета поступило более 500 предложений.

Так, в числе проектов, получивших финансирование в рамках народного бюджета, — представленная таллинкой Марит Финни идея создания на улице Тильдри в Кристийне японского мини-леса, который будет способствовать поддержанию биологического разнообразия. По итогам народного голосования в районе Нымме победил проект по реконструкции покрытия оздоровительных троп Пяэскюла и Харку, представленный Робертом Петерсоном. В Кесклинне в ходе голосования по народному бюджету победил проект Мооники Китть и Тайми Саар по установке кранов с питьевой водой у троп здоровья.