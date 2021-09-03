Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по результатам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО, которое он провёл в рамках VI Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке, рекомендовал регионам последовать примеру Камчатки по обеспечению детей добавкой Омега-3, которую производят из диких лососей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Рыбий жир

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На Камчатке рыбий жир начнут получать все дошкольники и учащиеся младших классов.

«Этому примеру президент рекомендовал последовать всем дальневосточным субъектам. Коллеги уже активно интересуются продукцией завода и возможностью тиражирования этого решения», — прокомментировал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил выплачивать один миллион рублей при рождении третьего ребёнка в регионах Дальнего Востока.