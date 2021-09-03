Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В своём выступлении на пленарном заседании VI Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября президент РФ Владимир Путин затронул строительную отрасль, в частности нехватку строительных материалов. Глава государства предложил создать строительный кластер в Хабаровском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Строительные материалы

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По словам Путина, строительный кластер станет одним из ключевых проектов развития Дальнего Востока на предстоящие годы.

«В ближайшее время нужно кратно увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке. В том числе создадим современный кластер этой индустрии в Хабаровском крае, который располагает необходимой ресурсной, производственной, да и кадровой базой. Такой кластер будет работать на потребности всего Дальнего Востока», — сказал Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, экономическая жизнь в России входит в привычное русло после пандемии коронавируса, сказал Владимир Путин 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума.