Иркутск, 3 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 3 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4590 человек, причём 14 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 99 325 человек (+387 за минувшие сутки).

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Госпитализированы 1943 (-75 за сутки). Выздоровели 86 003 пациента (+624 за сутки).

Ещё 419 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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