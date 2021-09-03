Владивосток, 3 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Россия по-прежнему заинтересована заключить мирный договор с Японией. Об этом заявил 3 сентября на пленарном заседании VI Восточного экономического форума президент страны Владимир Путин. Он отметил, что поправки к Конституции РФ, в которой теперь прописано, что Курилы — часть РФ, не изменяют это намерение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс, тем более что и Россия, и Япония заинтересованы в полной абсолютной нормализации наших отношений — имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать результаты, закреплённые в международных документах по результатам Второй мировой войны. Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору», — отметил Владимир Путин.

Он напомнил о договорённостях с Синдзо Абэ, который был на тот момент премьер-министром Японии, о том, чтобы заключить соглашение на основе известных документов 50-х годов. Владимир Путин отметил, что японские партнёры постоянно меняли свою позицию по вопросу заключения мирного договора.

«Это такой процесс как бы бесконечный, но конечно мы должны учитывать имеющиеся реалии. Одна из них заключается в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее. А это значит, что мы должны быть гарантированы от неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооружённых сил и тем более ракетных систем вблизи от наших границ. Эти вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили, поэтому мяч на стороне наших партнёров», — сказал Владимир Путин.

По его словам, о работе на территории Курил с японской стороной договаривались неоднократно. Сейчас есть цель создать необходимые условия для экономически-хозяйственной деятельности на этой территории.

«Планы, изложенные сейчас в моём выступлении, являются реализацией этих совместных договорённостей», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, на Курильских островах начнёт действовать преференциальный режим почти для всех компаний. Бизнес полностью освободят на 10 лет от уплаты ключевых налогов — на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога и введут режим таможенной зоны и пониженные страховые взносы.