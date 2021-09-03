Таллин, 3 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. С пятницы, 3 сентября в Эстонии начались выплаты накоплений тем жителям страны, кто решил покинуть вторую пенсионную ступень. Об этом сообщили в министерстве социальных дел страны.

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Деньги будут выплачивать в течение сентября всем, кто подал заявление об изъятии средств из второй пенсионной ступени не позднее 31 марта 21 года. В общей сложности, из второй пенсионной ступени будет выведено около 1 миллиарда и 300 миллионов евро.

Выплаты осуществляются в случайном порядке, они не зависят от времени подачи заявления или алфавитного порядка. При этом выводимая со счетом сумма облагается подоходным налогом в 20%.

Процессом осуществления выплат из второй ступени управляет Пенсионный центр Эстонии. Дополнительную информацию о выплатах можно найти на сайте Пенсионного центра.

В Эстонии трехступенчатая пенсионная система. Первая ступень — базовая, гарантированная государством. Вторая ступень обеспечивается средствами накоплений как будущего пенсионера, так и его работодателя. Третья ступень — средства будущей пенсии, собираемые только самим работником.

В 2020 году парламент Эстонии утвердил решение о возвращении жителям страны средств, накопленных во второй пенсионной ступени, если такое желание будет.