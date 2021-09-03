Бразилиа, 3 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо могут пропустить матч Лиги чемпионов c лондонским «Челси». Об этом 3 сентября сообщает Globo Esporte.

Fc-zenit.ru Малком

Матч «Челси» — «Зенит» будет проходить 14 сентября в Лондоне.

Ранее сообщалось, что «Зенит» потребовал от сборной Бразилии, чтобы игроки раньше вернулись в расположение клуба, поскольку подсчитали, что позднее возвращение приведёт к невозможности прохождения обязательного карантина перед поездкой в Лондон.

Бразильская федерация футбола отпустила футболистов, но пожаловалась в ФИФА, потребовав наказать «Зенит».

Теперь игроков могут отстранить на пять дней. Если это произойдёт, они не смогут сыграть против «Челси».