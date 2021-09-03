Новосибирск, 3 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Российские блогеры построили на базе «Жигулей» 14-колесный автомобиль. Демонстрационное видео с машиной размещено на YouTube-канале «Гараж 54».

Гараж 54 14-колесные «Жигули»

Автомобиль укомплектован шестью мостами сзади и одним мощным мостом от УАЗа спереди.

В качестве силового агрегата у «Жигулей» модернизированный дизельный мотор от Toyota, переделанный под бензиновый. Крутящий момент от мотора передаётся только на одну, самую верхнюю ось. Далее два колеса раскручивают пирамиду из остальных десяти колес.

На переднюю ось был установлен мост от УАЗа и огромные колеса от грузовика «ГАЗ-66».

Ранее фирма MasterMilo представила в Нидерландах танк, созданный на базе легкового автомобиля Renault Clio. Специалисты компании установили на колёса Clio гусеницы, а на крышу приделали самодельную башню танка.

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