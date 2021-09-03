Казань, 3 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Казань» в августе зарегистрировал рекордные показатели месячного пассажиропотока. По информации пресс-службы воздушной гавани, за месяц на прилет и вылет было обслужено 485 193 пассажира. За весь период деятельности аэропорта такой высокий месячный показатель достигнут впервые.

Clever Life Международный аэропорт «Казань»

Среди общего количества пассажиров 325 528 человек обслужили на внутренних авиалиниях, еще 159 665 пассажиров — на международных.

По итогам июля 2021 года воздушная гавань столицы Татарии обслужила 462 469 пассажиров.

ИА REGNUM ранее сообщало, из международного аэропорта Казани с 9 сентября возобновляются регулярные пассажирские авиарейсы в Будапешт.

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