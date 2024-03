Стокгольм, 3 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Участники шведской группы ABBA, существовавшей в 1972—1982 годах, выпустят новый альбом Abba Voyage из десяти песен. Об этом композитор и основатель группы Бенни Андерссон рассказал в интервью телеканалу SVT.

По словам 74-летнего музыканта, сначала у группы появились две песни, потом «ещё кое-что», а потом участники решили выпустить целый альбом. Одна из песен называется «Я все еще верю в тебя» (I Still Have Faith In You), дата выхода альбома — 5 ноября.

На виртуальной пресс-конференции в Лондоне другой участник коллектива Бьорн Ульвеус объяснил название этой песни. По его словам, в ней говорится о чём-то непостижимом, чего совершенно нельзя было представить.

«Выпустить альбом спустя 40 лет и до сих пор быть лучшими друзьями, наслаждаться компанией друг друга и рассчитывать на полнейшую преданность. Кто испытал такое? Никто», — цитирует Ульвеуса агентство PA.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа ABBA анонсировала специальное шоу 3 сентября. Коллектив фактически распался в 1982 году, сейчас его участникам от 71 года до 76 лет.

